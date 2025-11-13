Empresa líder regional em AL gere quase 400 propriedades

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita ao final da manhã desta quinta-feira as novas instalações da empresa An Island Apart, localizadas em Santo António, no Funchal.

Fundada em 2010, a An Island Apart, Lda. dedica-se à gestão profissional de propriedades destinadas a Alojamento Local (AL) na Madeira e no Porto Santo. Com 396 unidades sob gestão, a empresa é actualmente considerada líder regional no sector.

Ao longo dos seus quinze anos de actividade, a An Island Apart consolidou-se como uma referência na área da gestão turística, apostando fortemente na inovação tecnológica e na integração com mais de 50 plataformas internacionais de reservas online, incluindo as principais agências de viagens digitais.

Entre 2016 e 2021, a empresa registou um crescimento de 700% no número de reservas, e a duração média das estadias aumentou 35%, traduzindo-se em mais de 75 mil dormidas anuais. A An Island Apart integra actualmente a lista das ‘500 Maiores Empresas da Madeira’ e é a primeira empresa portuguesa de gestão de propriedades com o seu portefólio disponível na Agência Abreu, o maior operador de viagens do país.

A visita de Miguel Albuquerque marca a inauguração formal das novas instalações e reconhece o percurso de crescimento da empresa no turismo local, um sector que continua a afirmar-se como estratégico para a economia regional.