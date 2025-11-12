Poda de árvores condiciona circulação em Santo António
A circulação automóvel vai estar condicionada no Caminho da Barreira, na freguesia de Santo António, no próximo dia 25 de Novembro.
Esta situação deve-se à poda de árvores, que será realizada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, entre as 9h30 e as 12 horas.
A Junta de Freguesia de Santo António alerta a população para evitar estacionar neste caminho enquanto decorrem os trabalhos.
