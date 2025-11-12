 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Poda de árvores condiciona circulação em Santo António

None
Foto Google Maps

A circulação automóvel vai estar condicionada no Caminho da Barreira, na freguesia de Santo António, no próximo dia 25 de Novembro.

Esta situação deve-se à poda de árvores, que será realizada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, entre as 9h30 e as 12 horas.

A Junta de Freguesia de Santo António alerta a população para evitar estacionar neste caminho enquanto decorrem os trabalhos.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo