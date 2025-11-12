CDE Francisco Franco alvo de processo por insultos racistas

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contra-ordenação para apurar alegados insultos de teor racista dirigidos à jogadora do GDR André Resende, Joana Ramos, de 33 anos.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, os factos terão ocorrido durante o jogo entre o CDE Francisco Franco e o GDR André Resende, a contar para a 5.ª jornada da CN1 Feminina, em basquetebol, realizado no Pavilhão Francisco Franco, no passado domingo, no Funchal. A competição é organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

Em comunicado, o CDE Francisco Franco lamentou profundamente o ocorrido.

“O CDEFF lamenta profundamente o acto de racismo ocorrido no último domingo, no decorrer do jogo de basquetebol da CN1 Feminina que opôs o CDEFF ao GDRAR Remax - Évora. O CDEFF repudia veementemente qualquer forma de discriminação. O racismo não tem lugar no desporto, nem na nossa sociedade."

O clube reforça, ainda, "o seu compromisso com o respeito, a igualdade e a inclusão, valores que nos definem e nos guiam dentro e fora de campo. O CDEFF é - reafirmamos - um clube de todos e para todos, onde todos têm lugar.”