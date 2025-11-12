Assalto a supermercado na 31 de Janeiro

Um supermercado na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, foi assaltado, presumivelmente esta madrugada, por meio de arrombamento da porta de vidro.

Conforme se pode ver na foto, terá sido usado uma pedra ou objecto semelhante para forçar a entrada.

Neste momento, proprietários e funcionários aguardam a chegada da PSP para os procedimentos formais.