O Parque Ecológico do Funchal informa, que face aos avisos para precipitação e vento nas regiões montanhosas, o acesso à Estrada Municipal do Chão da Lagoa está interdito.

"É desaconselhada a realização de qualquer actividade lúdica neste espaço, durante este período", informa entidade.

Este aviso estará vigente enquanto as condições meteorológicas se mantiverem.

Protecção Civil emite aviso à população devido à depressão Claúdia O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado de tempo no arquipélago da Madeira a partir da madrugada de quarta-feira, amanhã, até à tarde de domingo, 16 de Novembro, na costa Sul e zonas montanhosas devido aos impactos da depressão Cláudia, centrada a Sudoeste das ilhas britânicas e quase estacionária.