CEO da revista Time defende que "quem manda nas notícias é o público"

A presidente executiva (CEO) da revista Time, Jessica Sibley, afirmou hoje que "quem manda nas notícias é o público" e que a confiança é o "valor central número um" da publicação.

A CEO, que falava na Web Summit, em Lisboa, no painel "Who runs news now?", referiu que a revista eliminou o acesso pago há três anos e reiterou que a Time tem o hoje o maior público da historia.

"Não temos acesso pago, derrubei o acesso pago há três anos, foi a primeira decisão que tomei e temos o maior público global e mais jovem da nossa história", disse.

Relativamente ao modelo de negócio, Jessica Sibley mencionou que a Time tem diversificado os seus fluxos de receita nos últimos três anos, ainda que tenha "um negócio de impressão extremamente saudável em termos de publicidade".

A responsável da publicação aludiu a um evento que surgiu na sequência de uma capa da Time em que constava o antigo futebolista David Beckham. "Ele falou no nosso evento, enchemos a sala e monetizamos isso e assim criamos um negócio de eventos muito forte", contou.

"[Criámos] Um negócio de jornalismo ao vivo, esse tem sido o nosso multiplicador e o nosso volante que nos permite vender outros produtos porque temos não apenas uma grande pegada digital, [...] temos uma marca", referiu a CEO.

Em termos de inteligência artificial (IA), Sibley afirmou estar a utilizar IA.

"O que fizemos na Time, especialmente nos últimos tempos, aproveitando a IA, foi fornecer as informações de uma nova maneira. [...] Temos 750.000 ativos e quatro bancos de dados de arquivos nossos que estão agora disponíveis para o público, aproveitando a IA, para fornecer um relatório, um resumo ou um contexto sobre um tópico específico do dia", disse.

Nesta edição da Web Summit, que decorre até 13 de novembro, são esperados mais de 70.000 participantes e acima de 2.500 'startups' a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores.

A Web Summit começou em Lisboa em 2016 e a sua realização está garantida até 2028.