Juízes reunidos para refletir sobre como podem comunicar mais claramente

Juízes e académicos reúnem-se hoje e sexta-feira em Setúbal, no XIX Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM), para refletir sobre como pode a Justiça comunicar de forma mais clara com os cidadãos.

O evento, com o tema "Juízes: o apelo da linguagem na decisão e na transformação digital", inclui ainda um painel sobre como pode a Inteligência Artificial apoiar os magistrados na tomada de decisões.

"Em 2025, o encontro reforça a ideia de que os tribunais devem ser compreensíveis, acessíveis e próximos dos cidadãos", sublinha, em comunicado, o CSM, órgão de gestão e disciplina dos juízes.

A sessão de abertura está agendada para as 10:00 de hoje, no Fórum Municipal Luísa Todi, e conta com intervenções do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e por inerência do CSM, João Cura Mariano, da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e da presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira.

O encerramento, às 12:00 de sexta-feira, está a cargo do vice-presidente do CSM, Luís Azevedo Mendes.