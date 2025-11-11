UNICEF acusa Israel de bloquear seringas para vacinas

A UNICEF acusou hoje Israel de estar a bloquear a entrada em Gaza de bens essenciais, incluindo 1,6 milhões de seringas compradas pela agência para a campanha de vacinação em curso.

O porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Ricardo Pires, lamentou, em conferência de imprensa em Genebra, que Israel considere as seringas e os frigoríficos como bens de "dupla utilização" -- para fins civis e militares - e acrescentou estar a ser "muito difícil" conseguir passar estes artigos pelos controlos e inspeções, "apesar da urgência da situação".

As vacinas têm como objetivo imunizar as crianças em Gaza contra doenças "mortais, mas evitáveis", como a poliomielite, o sarampo e a pneumonia, garantiu.

A UNICEF, que está a realizar uma campanha de vacinação infantil em massa no âmbito do cessar-fogo em vigor, indicou que seringas e frigoríficos a energia solar para armazenar os frascos de vacinas aguardam autorização alfandegária desde agosto.

Além disso, há pelo menos 938 mil biberões "que podiam chegar a crianças que sofrem de diferentes graus de subnutrição", mas estão também bloqueados na fronteira, acrescentou Ricardo Pires.

O Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), unidade das forças armadas israelitas que supervisiona o fluxo de ajuda humanitária para Gaza, não explicou a demora, mas assegurou não estar a limitar a entrada de alimentos, água, material médico e artigos para abrigo e acusou o Hamas de roubar mantimentos humanitários, acusações que o grupo islamita palestiniano nega.

No domingo, a UNICEF lançou a primeira de três rondas de vacinação para chegar a mais de 40 mil crianças com menos de 03 anos que não foi possível imunizar em dois anos de guerra.

No primeiro dia da campanha, mais de 2.400 crianças receberam várias vacinas. "Ainda temos duas jornadas pela frente, e para isso precisamos de mais mantimentos", disse Ricardo Pires.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em vigor desde 10 de outubro, previa distribuir um grande volume de ajuda humanitária em todo o enclave, mas as agências de assistência têm afirmado repetidamente que a quantidade permitida não é suficiente para satisfazer as necessidades de uma população de dois milhões de pessoas, em grande parte deslocadas e subnutridas.