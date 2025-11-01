Mais casamentos e anulações é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Já houve 417 casamentos religiosos este ano, quase tantos como em 2024. Há oito anulações declaradas e mais processos em curso. Nenhum pedido de bênção a casais do mesmo sexo foi registado pela Diocese.

Quarta derrota em casa, para abordar a temática do desporto. Depois de três jogos sem perder para a I Liga, Nacional em inferioridade numérica foi batido pelo Famalicão (0-1), alimentando o estigma dos desaires no seu terreno.

Resiliência e exaustão, para ler ainda nesta edição de domingo, 2 de Novembro. Conciliar estudos com trabalho é cada vez mais habitual. Mesmo com estatuto de trabalhador-estudante, é pedido mais apoio e maior flexibilidade.

Nota também para: “Não tenho inimigos”. Ricardo Nascimento não sabe se continua militante do PSD e assegura, em entrevista, que não está à espera de “tachos”.

Por fim, da timidez ao palco, para se referir a Cristina Ponte Garcês, funchalense de 24 anos, que se reencontra em Madrid, entre teatro, yoga e coragem de ser.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira