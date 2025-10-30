Lucros do BBVA crescem 4,7% até Setembro, para 7.978 milhões de euros

O banco BBVA, presente em Portugal, teve lucros recorde de 7.978 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 4,7% do que no mesmo período de 2024, anunciou hoje o grupo financeiro espanhol.

Segundo um comunicado do BBVA, os resultados deveram-se ao crescimento da carteira de crédito e das receitas recorrentes.

Assim, nos primeiros três trimestres do ano, a margem de juros (diferença entre juros recebidos e pagos pelo BBVA) cresceu 2%, para 19.246 milhões de euros, e as receitas com comissões alcançaram 6.071 milhões de euros, mais 5,5% do que em 2024.

As receitas totais (margem bruta) cresceram 3,7% nos primeiros nove meses do ano, para 27.136 milhões de euros.

O crédito concedido pelo grupo BBVA entre janeiro e setembro aumentou 12,6 % comparando com o mesmo período de 2024, alcançando 447.901 milhões de euros. Os empréstimos a empresas cresceram 5,9% e os concedidos a particulares 4,2%.

O BBVA captou no período em análise um número recorde de 8,7 milhões de novos clientes e os depósitos aumentaram 7,7%, para 471.364 milhões de euros, com os recursos totais de clientes a cresceram 7,4%.

O grupo BBVA, que este mês falhou a Oferta Pública de Aquisição (OPA) hostil que lançou ao também espanhol Sabadell, teve lucros de 10 mil milhões de euros em 2024, mais 25,4% do que em 2023.

O banco comunicou hoje também à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha que iniciará na sexta-feira a recompra de ações pendente por um valor de 993 milhões de euros e que avançará com uma recompra adicional, assim que tiver aprovação do Banco Central Europeu (BCE), tal como tinha anunciado no dia em que se soube o resultado da OPA ao Sabadell.