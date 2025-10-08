Cláudia Monteiro de Aguiar é a nova vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da ATLANTIDOMUS

A ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica, CRL, entra numa nova fase da sua consolidação institucional com a nomeação de Cláudia Monteiro de Aguiar para o cargo de vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, na sequência da cessação de funções de Elsa Fernandes, que assumiu recentemente novas responsabilidades como secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

"A escolha de Cláudia Monteiro de Aguiar reflecte a ambição da ATLANTIDOMUS em continuar a afirmar-se como uma entidade sólida, com uma governação assente em princípios de responsabilidade, inovação social e serviço à comunidade", refere a ATLANTIDOMUS em nota a imprensa.

“Com muito orgulho, aceitei o convite para assumir a vice-presidência da Assembleia Geral da ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica. Acredito profundamente que a habitação é muito mais do que um bem material — é um direito, uma base de estabilidade e de dignidade para cada família. As cooperativas desempenham aqui um papel essencial, porque aproximam as pessoas das soluções, partilham responsabilidades e tornam possível aquilo que, individualmente, seria inalcançável: ter uma casa de qualidade, a um preço justo", diz Cláudia Monteiro de Aguiar.

Para o presidente da direcção, Pedro Paixão, esta nomeação representa uma continuidade com ambição reforçada: "A Dra. Cláudia Monteiro de Aguiar reúne qualidades humanas e profissionais que acrescentam dimensão e visão ao projeto cooperativo. A sua experiência, compromisso cívico e ligação às causas sociais, numa perspetiva local e europeia, são trunfos importantes para o percurso que estamos a construir. É uma voz com capacidade de unir, esclarecer e inspirar".