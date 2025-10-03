Cristiano Ronaldo inaugurou uma nova clínica de transplante capilar em Riade, capital da Arábia Saudita.

A nova unidade, é a 15.ª clínica do grupo Insparya , fundado em 2019 por Ronaldo e pelo empresário Paulo Ramos, e junta-se a uma rede já presente em Portugal, Espanha, Itália e Omã, contando ainda com um centro de investigação no Porto.

Ao lado de Georgina Rodríguez, o capitão da Selecção Nacional reforçou a imagem de atleta-empresário, consolidada ao longo dos últimos anos com investimentos na hotelaria, na cosmética, no sector têxtil e, mais recentemente, na saúde. A primeira clínica da Insparya abriu portas em Madrid, em março de 2019, fruto da vontade de Ronaldo em investir na área da saúde, tecnologia e investigação. Desde então, o grupo tem vindo a crescer, com a ambição declarada de se tornar uma referência global em tratamentos capilares.