 DNOTICIAS.PT
Cristiano Ronaldo Desporto

Cristiano Ronaldo inaugurou uma nova clínica de transplante capilar

FOTO DR
FOTO DR

Cristiano Ronaldo  inaugurou uma nova clínica de transplante capilar em Riade, capital da Arábia Saudita.

A nova unidade, é a 15.ª clínica do grupo Insparya , fundado em 2019 por Ronaldo e pelo empresário Paulo Ramos, e junta-se a uma rede já presente em Portugal, Espanha, Itália e Omã, contando ainda com um centro de investigação no Porto.

Ao lado de Georgina Rodríguez, o capitão da Selecção Nacional reforçou a imagem de atleta-empresário, consolidada ao longo dos últimos anos com investimentos na hotelaria, na cosmética, no sector têxtil e, mais recentemente, na saúde. A primeira clínica da Insparya abriu portas em Madrid, em março de 2019, fruto da vontade de Ronaldo em investir na área da saúde, tecnologia e investigação. Desde então, o grupo tem vindo a crescer, com a ambição declarada de se tornar uma referência global em tratamentos capilares.

0
 Comentários