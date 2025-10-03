Entre a motivação, lições de história e algumas gafes

“Machico é farol que inspira todos os municípios [socialistas]”, assevera Isabel Garcês, que integra a comitiva do PS (composta por algumas dezenas de militantes) se formou junto à Câmara Municipal de Machico para receber o secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, que hoje faz uma breve passagem pela Região para demonstrar o seu apoio às candidaturas locais.

Motivados, bem-dispostos e confiantes, os candidatos do PS aos vários órgãos autárquicos de Machico e os líderes regional e nacional do partido percorreram a Rua General António Teixeira de Aguiar em arruada, que seguiu para o Fórum Machico, onde culminou o programa da visita com as intervenções dos vários candidatos.

De salientar três aspectos desta caminhada socialista por “terras de Abril”, que nos parecem ilustrativos da campanha do PS.

Em primeiro lugar, a ausência de Ricardo Franco, presidente cessante da Câmara Municipal.

Depois, a ‘gafe’ de José Luís Carneiro, que apresentou Hugo Marques, candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico como presidente à Câmara Municipal do Funchal.

É certo que o líder socialista prontamente rectificou o erro e manifestou, desde logo, interesse em aprender mais sobre a candidatura e, até, sobre a história de Machico, cabendo a Hugo Marques explicar que Tristão das Damas, capitão donatário, ‘perdeu’ a capital para o Funchal.

Em declarações aos jornalistas, no meio do percurso, o secretário-geral do PS fez questão de reiterar o apoio aos candidatos locais e estabelecer prioridades: Habitação, Saúde, formação e cultura, em paralelo com o apoio à revisão da Lei das Finanças Regionais.