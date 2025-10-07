PTP quer garantir acesso gratuito à Praia Formosa

O Partido Trabalhista Português (PTP), através de comunicado, vem deixar duras críticas ao executivo municipal do PSD, liderado por Pedro Calado, e reforçou a importância de preservar a Praia Formosa como "o único ponto de acesso gratuito e livre ao mar" no Funchal.

Segundo o partido, grande parte da costa do Funchal está ocupada por privados, com concessões e complexos balneares que exigem pagamento para o acesso ao mar. A Praia Formosa, no entanto, permanece como a única praia com entrada gratuita, e o PTP defende que este direito deve ser mantido.

"O nosso objectivo é garantir que os interesses dos funchalenses sejam prioritários", afirmou a candidata Raquel Coelho, lembrando que, ao contrário do PSD e do ex- presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, o partido compromete-se a salvaguardar o interesse público.

O PTP também aproveitou para anunicar que uma das primeiras medidas que tomará, caso seja eleito, será a revogação do contrato celebrado pelo PSD, com o objectivo de garantir um novo acordo que assegure três pontos fundamentais: "o acesso gratuito ao mar para os funchalenses, o respeito pelo domínio público marítimo e a protecção ambiental da Região".

"Queremos que os interesses privados e públicos possam coexistir, mas sempre com a protecção do interesse público em primeiro lugar", concluiu o partido, enfatizando a sua proposta de manter a Praia Formosa como um espaço acessível para todos.