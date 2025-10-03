Mais de 4.200 idosos já foram apoiados pelo Programa '+Visão'

O Programa '+Visão Seniores' que celebra, hoje, seis anos de existência, já beneficiou mais de 4.200 pessoas, "na sua maioria mulheres", informa uma nota desta manhã do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE). Implementado em 2019 pelo Governo Regional, "dirigido a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que aufiram de uma pensão inferior a 1.5 do valor do IAS, atualmente fixado em 783,75€, e detentoras de prescrição por um médico oftalmologista, o Programa '+Visão Seniores' contempla uma comparticipação imediata no valor de 150€ na compra óculos graduados (aros e lentes), nas ópticas aderentes", acrescenta as mais-valias.

De acordo com a presidente do IASAÚDE, Rubina Silva, "este é um apoio que tem sido determinante para as pessoas que estão num contexto mais desfavorecido em termos de retribuição mensal, especialmente porque se trata do acesso a um produto de primeira necessidade que vem colmatar a falta de visão que se faz sentir, de forma mais frequente, nesta faixa etária”, salientando que "este programa resulta de um conjunto mais alargado de medidas que têm por objetivo apoiar a população, através de benefícios que vão desde o nascimento à terceira idade".

Assim, em seis anos de aplicação, "o Programa '+Visão Seniores' tem vindo a crescer, registando o seu maior pico entre 2022 e 2023, período em que duplicou o número de beneficiários, passando de 495 para 1.036. No ano passado, verificou-se uma ligeira descida, totalizando os 953 beneficiários, e no corrente ano, de Janeiro a Julho, conta já com 491", evidencia.

"Numa avaliação por género, são muito mais as mulheres que têm beneficiado do Programa '+Visão Seniores', na ordem dos 79%, sendo os 74 anos a média da idade dos 4.276 beneficiários registados entre Outubro de 2019 e Julho de 2025", acrescenta. "Neste período, o valor de comparticipação ultrapassou os 670 mil euros. No ano passado, totalizou os 150 mil euros e nos primeiros meses deste ano cerca de 77 mil euros".

Para quem ainda não aderiu, saiba então que "actualmente são 12 as ópticas aderentes, distribuídas pelos vários concelhos da Região Autónoma da Madeira, através de 32 lojas" e pode ficar a saber mais na plataforma maisvisao.iasaude.pt ou contacte o Balcão de Apoio ao Utente por telefone, através do contacto 291 212 376, ou presencialmente na Rua das Pretas, n. º1.

