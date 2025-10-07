IL apresenta solução "imediata, equilibrada e eficaz" para subsídio de mobilidade

A Iniciativa Liberal apresentou um projecto de resolução, na Assembleia Legislativa da Madeira, que visa recomendar ao Governo Regional que estenda o modelo do Programa Estudante Insular a todos os beneficiários do subsídio social de mobilidade, "assim garantindo que os residentes madeirenses possam viajar, pelo menos, 4 vezes por ano pagando apenas o valor que lhes compete, sem terem de adiantar o custo total dos bilhetes e aguardar pelo reembolso".

Gonçalo Maia Camelo considera que "enquanto o PSD e o JPP continuam a «brincar» à política e a empurrar a resolução do problema do subsídio social de mobilidade para o Governo da República, a Iniciativa Liberal apresenta uma alternativa imediata, eficaz e racional, e que está pronta a ser aplicada ao abrigo das competências próprias do Governo Regional".

O único deputado liberal recorda que “a Lei n.º 105/2019, de 6 de Setembro, determinava precisamente esse princípio, que os Governos do Partido Socialista se recusaram aplicar, preferindo manter um modelo injusto e ineficiente, que penaliza as famílias madeirenses e distorce a concorrência no sector aéreo". "Para além do mais, o Governo da AD revogou esta lei, que tinha aprovado quando era oposição, para prometer a criação de uma plataforma electrónica que tarda em chegar, e que mantém o sistema de reembolsos. Ora, os Madeirenses não querem mais plataformas, nem mais promessas do Governo da República, querem pagar apenas o que lhes compete", acrescenta.

Segundo Gonçalo Camelo, “enquanto uns empurram responsabilidades, e lançam areia para os olhos das pessoas, a Iniciativa Liberal apresenta soluções concretas e imediatas".

A solução que propomos demonstra que é possível agir com responsabilidade e usar os poderes autonómicos de forma racional, eficaz e ao serviço dos madeirenses. O Governo Regional tem uma solução que ele próprio criou, e que já aplica aos estudantes madeirenses. Não é preciso esperar pelo Governo da República. Basta exercer a autonomia. Gonçalo Maia Camelo

A Iniciativa Liberal reafirma o seu compromisso com "uma autonomia responsável, que serve as pessoas e resolve os seus problemas reais, e não para alimentar contenciosos estéreis ou empurrar responsabilidades".