PSD pede à República para implementar urgentemente plataforma do subsídio de mobilidade

O grupo parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um projeto de resolução que exige ao Governo da República a implementação urgente da plataforma eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 37-A/2025, que permitirá aos residentes e estudantes da Madeira pagar apenas 79 euros e 59 euros, respetivamente, nas ligações aéreas com o continente.

De acordo com nota enviada à imprensa, a medida visa "acabar com os adiantamentos excessivos e a burocracia nos reembolsos, garantindo uma mobilidade mais justa, célere e acessível, conforme o novo modelo acordado entre o Estado, as Regiões Autónomas e as companhias aéreas".

É nesse sentido que o grupo parlamentar social-democrata apela à concretização urgente e imediata desta plataforma, sublinhando que a sua implementação responde a uma reivindicação antiga dos madeirenses e assegura o princípio da continuidade territorial.