Ireneu Barreto confirma envio para o Constitucional da decisão de suspender novas licenças TVDE

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, decidiu esta quinta-feira solicitar ao Tribunal Constitucional a apreciação sucessiva da legalidade da Resolução do Governo Regional n.º 691/2025, que suspende a emissão de novas licenças de TVDE. Trata-se da confirmação da notícia do DIÁRIO, avançada em primeira mão a 16 de Setembro.

“Inconstitucional e ilegal” Decisão do Governo Regional em suspender atribuição de novas licenças de TVDE leva Representante da República a ponderar recurso ao Tribunal Constitucional. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 16 de Setembro.

Novas licenças para TVDE suspensas por seis meses Governo Regional vai promover um estudo para avaliar o impacto da actividade e já está a preparar “um quadro legislativo mais adaptado à realidade regional”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 12 de Setembro.