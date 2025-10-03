Portugueses da flotilha "bem de saúde" mas embaixadora protesta junto de Israel por "queixas várias"

Os quatro portugueses da Flotilha Global Sumud detidos em Israel estão "bem de saúde, apesar das condições difíceis", mas "queixas várias" motivaram um "protesto imediato" da embaixadora portuguesa em Israel, disse hoje fonte oficial.

A embaixadora Helena Paiva, que visitou hoje os portugueses, "pôde confirmar que todos se encontravam bem de saúde apesar das condições difíceis e duras à chegada ao porto de Ashdod e no centro de detenção", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), numa nota enviada à Lusa.

"Não foram sujeitos a violência física, não obstante queixas várias - queixas estas que levaram a um protesto imediato por parte da embaixadora de Portugal em Israel", segundo o Palácio das Necessidades.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estão entre os mais de 450 participantes da missão humanitária detidos pelas forças israelitas, que intercetaram entre quarta e quinta-feira as cerca de 50 embarcações que integravam a flotilha.

Os quatro portugueses, adiantou a mesma nota, aceitaram ser "deportados de forma voluntária e de imediato" e foram informados que as autoridades israelitas os colocarão "nos primeiros voos disponíveis destinados à Europa, a expensas do Governo israelita, podendo sofrer atrasos devido aos feriados israelitas do SUKKOT".

Neste processo, "serão acompanhados por um funcionário do MNE", acrescentou o ministério tutelado por Paulo Rangel.

Durante a visita da embaixadora e do cônsul, os quatro cidadãos nacionais "foram informados dos seus direitos e da total disponibilidade da embaixada para os apoiar no que for necessário", referiu ainda o MNE.

A nota do Governo português não indica em que local se encontram os detidos, mas, em declarações ao canal português CNN, o embaixador israelita em Lisboa, Oren Rozenblat, disse que os detidos estão numa prisão no deserto de Neguev, no sul de Israel.

"A situação é boa e estão em segurança e com saúde", indicou.

O diplomata israelita também revelou que os portugueses manifestaram a sua intenção de serem deportados, tendo assinado um documento nesse sentido, pelo que "não vão ser presentes a um juiz".

"Sairão em breve", disse ainda, sem especificar a data.

As forças israelitas intercetaram na noite de quarta-feira para quinta-feira a Flotilha Global Sumud, com cerca de 50 embarcações, que se dirigia à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária.

A flotilha, que juntou políticos e ativistas de vários países, partiu de Espanha no início de setembro com o objetivo de quebrar o bloqueio israelita à Faixa de Gaza, assumindo-se como uma "missão de ajuda humanitária pacífica e não violenta".