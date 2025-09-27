Cinquenta pessoas resgatadas em três embarcações a Sul da ilha de Formentera

O Salvamento Marítimo e o serviço marítimo provincial da Guarda Civil espanhola resgataram esta madrugada 50 pessoas em três barcos, dois deles encontrados a cerca de 11 milhas da ilha de Formentera e outro a 1,5 milhas.

O primeiro resgate ocorreu por volta das 23:00, quando 13 pessoas de origem magrebina foram resgatadas de uma embarcação encontrada a 11 milhas a sul da ilha de Formentera, informou a delegação do governo nas Baleares.

Às 01:40 foram resgatadas outras 24 pessoas de origem subsaariana, também a 11 milhas ao sul de Formentera.

O terceiro resgate ocorreu pelas 5:47, com 13 pessoas de origem magrebina, a 1,5 milhas ao sul da ilha.

Com estas três embarcações, até agora, no corrente ano, chegaram 299 barcos às costas das Baleares, num total de 5.553 imigrantes, segundo a contagem da agência de notícias EFE feita com base em dados da delegação do governo nas Baleares.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior durante 2024 chegaram ao arquipélago por via marítima 5.882 migrantes.