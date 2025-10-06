Centenas de alpinistas presos no monte Evereste devido a tempestade de neve

As equipas de resgate estão a ajudar centenas de alpinistas presos pela neve em acampamentos turísticos numa encosta do monte Evereste, no Tibete, revelou a imprensa estatal chinesa.

Cerca de 350 alpinistas chegaram a um ponto de encontro na região de Tingri e os socorristas estavam em contacto com outros 200, referiu a emissora estatal CCTV no domingo à noite.

Não houve hoje uma atualização imediata sobre os esforços de resgate, noticiou a agência Associated Press (AP).

Os alpinistas ficaram presos a uma altitude de mais de 4.900 metros, de acordo com uma notícia anterior do Jimu News, um 'site' chinês.

O monte Evereste tem cerca de 8.850 metros de altura.

Um alpinista que se apressou a descer antes que a neve bloqueasse o caminho contou ao Jimu News que outros ainda na montanha lhe disseram que a neve tinha um metro de profundidade e tinha destruído tendas.

Centenas de equipas de resgate subiram a montanha no domingo para abrir caminhos para que as pessoas presas pudessem descer, informou a reportagem do Jimu.

Um vídeo gravado por um morador mostrou uma longa fila de pessoas com cavalos e bois a subir um trilho sinuoso na neve.

A tempestade de neve ocorreu durante um feriado nacional de uma semana na China, quando muitas pessoas viajam para o país e para o estrangeiro.

Noutra região montanhosa no oeste da China, um alpinista morreu de hipotermia e de doença de altitude e outros 137 foram retirados na parte norte da província de Qinghai, noticiou hoje a CCTV.

A busca numa área no condado de Menyuan, com uma altitude média de mais de 4.000 metros, foi complicada pelo terreno, clima imprevisível e nevões contínuos, pode ler-se ainda numa reportagem 'online' da CCTV.

O monte Evereste, conhecido como monte Qomolangma em chinês, fica na fronteira entre a China e o Nepal, onde as fortes chuvas recentes fizeram mais de 40 mortos.

Os alpinistas tentam escalar o pico mais alto do mundo a partir de acampamentos-base em ambos os países.

O acampamento-base dos alpinistas está separado do acampamento turístico, onde os caminhantes ficaram presos pela neve.

Um forte sismo matou pelo menos 126 pessoas na mesma zona em janeiro.

O lado chinês do Evereste fica no Tibete, uma região ocidental remota onde o Governo reprimiu duramente a dissidência e investiu recursos para o desenvolvimento económico, incluindo estradas e turismo.

O Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, fugiu durante uma revolta falhada em 1959 e vive na Índia, onde alguns tibetanos estabeleceram um governo no exílio.