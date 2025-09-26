Tempestade pós-tropical Gabrielle começou a afastar-se dos Açores

A tempestade pós-tropical Gabrielle estava pelas 08:30 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje, a afastar-se do arquipélago dos Açores, segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Neste momento, a depressão extra tropical Gabrielle já está a afastar-se do arquipélago", disse à agência Lusa, num ponto de situação pelas 08:30 locais, a meteorologista Elsa Vieira, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Segundo a meteorologista, "a partir de agora vai começar a haver um aumento gradual [da melhoria] do estado do tempo" nos Açores.

"Ainda poderá ocorrer alguma rajada, em especial na [ilha] Terceira e, até ao meio-dia, no grupo Oriental [São Miguel e Santa Maria], mas no grupo Oriental de 100/110 de quilómetros por hora [km/h]", acrescentou.

Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, até ao momento em que Elsa Vieira prestava declarações à Lusa, "a rajada mais elevada registada foi de 100 km/h por hora".

Relativamente ao grupo Central, a meteorologista adiantou que, para a ilha Terceira, irá ser feita uma atualização nos avisos meteorológicos (para vigorarem até por volta das 10:00 locais) e que os técnicos do IPMA ainda vão continuar atentos à situação.

No grupo Oriental, as atenções continuam até ao meio-dia, "mas não com tanta gravidade como esteve no grupo Central".

O ciclone tropical Gabrielle, que atinge os Açores desde quinta-feira, deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical.

Em termos de registo de observações, a meteorologista referiu que "deu um bocadinho menos" do que os técnicos do IPMA tinham previsto, "mas, também, (...) começou a perder intensidade mais cedo do que estava previsto".

O ciclone Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira.

Para as ilhas dos grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) e Ocidental (Flores e Corvo) foi emitido aviso vermelho -- o mais grave numa escala de três -- devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.