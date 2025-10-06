"Não existem santa-cruzenses de primeira nem de segunda", diz o Bloco

A candidatura do Bloco de Esquerda (BE) esteve, hoje, nas zonas altas de Santa Cruz, mais concretamente na zona do Salão, onde o candidato à Assembleia Municipal, Francisco Pinto, prometeu dar mais atenção àquelas populações.

“Comprometemos a fiscalizar e a estarmos mais presentes nas zonas altas”, disse, apontando baterias ao actual executivo.

“A governação do JPP deixa de fora as zonas altas e foca-se no centro da cidade de Santa Cruz e do Caniço”, criticou o bloquista, sublinhando “não existem santa-cruzenses de primeira nem de segunda.”

O candidato evidencia que os habitantes das zonas altas de Santa Cruz queixam-se, sobretido, da “falta de acessos à localidade” e da ”falta de limpeza”, apontando que “muitas vezes” esta só acontece em períodos eleitorais.

Francisco Pinto dirigiu ainda uma palavra aos agricultores, também eles “esquecidos” e compromete-se em “fazer diferente” e a apoiar este sector.

A reabilitação do Bairro do Salão, “para que as pessoas vivam com dignidade”, foi outras das promessas assumidas pela candidatura do BE em Santa Cruz.