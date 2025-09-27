JPP destaca Educação como "pilar" e diz que já investiu mais de três milhões de euros

A candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal de Santa Cruz destacou, hoje que um dos "pilares estratágicos" da gestão camarária do seu partido foi "a aposta nas pessoas, nomeadamente nas crianças e jovens".

Na sequência de uma inciativa de pré-campanha promovida, esta sexta-feira, Élia Ascensão revelou que "na área da educação, e só nos últimos três anos, foram investidos mais de três milhões de euros, cerca de um milhão por ano, sem contar com as bolsas de estudos".

“Só no apoio às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, este último onde temos competências e áreas de ação, foram investidos cerca de um milhão de euros por ano”, vincou a candidata citada em nota de imprensa.

A mesma nota detalha que este investimento ocorreu em diversas áreas, nomeadamente: "procedimentos para transportes escolares, regulares e extraordinários, para natação, desportos náuticos, visitas de estudo, Escola de Mar e Eco-Escolas".

Foram feitas também várias obras de reabilitação e manutenção e implementada uma medida inovadora de apoio á infância, "que ajuda as famílias a fazer face às despesas com creches e jardins de infância", aponta o JPP.

A autarquia diz ter investido também em instrumentos musicais para as escolas e em material informático, como os quadros interactivos que "foram colocados em todas as salas nas escolas do 1.º ciclo".

O JPP destaca, ainda, o facto de o Município ter "assegurado os manuais escolares que não eram cobertos pelo Governo Regional".

Élia Ascensão sublinhou que "o JPP não encara estes apoios como gastos, mas sim com um investimento sustentado e enquadrado no projedto que tem para Santa Cruz". “A aposta nas nossas crianças e jovens, o apoio às nossas famílias é um pilar estratégico para nós, visto que nenhum programa de desenvolvimento sério se faz sem uma aposta nas pessoas, como capital mais importante de um concelho”, vincou a cabeça-de-lista, garantindo que "os apoios à educação e às famílias são para continuar numa lógica de reforço e atenção aos novos desafios e necessidades".