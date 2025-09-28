Táxi incendiou-se no Funchal
Uma viatura táxi incendiou-se há instantes na Rua dos Tanoeiros, no Funchal.
O fogo surgiu na zona do motor e foi extinto pelo proprietário do veículo com recurso a um extintor.
Para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma viatura ligeira de combate a incêndios.
Esteve também uma ambulância, que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.
