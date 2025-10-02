Betoneira silenciosa minimiza os riscos da perda auditiva ocupacional

Certamente já ouviu falar de betoneiras e, muito provavelmente, já terá visto uma em funcionamento. São equipamentos indispensáveis na construção civil, mas que também estão cada vez mais presentes em pequenas remodelações domésticas. O que nem sempre se lembra é que, enquanto contribuem para levantar paredes, podem também deixar marcas invisíveis na saúde auditiva de quem trabalha junto delas diariamente.

A perda auditiva ocupacional é uma realidade silenciosa, mas grave. Resulta, em grande parte, da exposição contínua a níveis elevados de ruído nos locais de trabalho. Entre os vários riscos existentes, o som persistente de máquinas pesadas é um dos mais evidentes. O dano auditivo, por ser irreversível, exige uma atenção redobrada.

É neste contexto que surge a betoneira silenciosa. Ao reduzir significativamente os níveis de ruído, contribui não apenas para a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também para um ambiente de obra mais agradável.

