Entrada n.º 5 da Rua José Joaquim da Costa com novo acesso rodoviário

Foi recentemente concluída a obra de alargamento da Entrada n.º 5 da Rua José Joaquim da Costa, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A intervenção, da responsabilidade municipal, transformou um antigo acesso pedonal num arruamento automóvel, estando agora ao serviço da população, num investimento de 215.034,25 euros.

Em nota emitida, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos explica que a empreitada envolveu a ampliação de uma vereda existente numa extensão de 90 metros, incluindo ainda um ramal secundário com 26 metros. O novo troço dispõe de uma faixa de rodagem com 3 metros de largura e uma valeta de 40 centímetros para drenagem de águas pluviais e distribuição de água de rega.

Paralelamente, foram realizadas melhorias nas infra-estruturas locais, tais como a renovação da rede de abastecimento de água, a instalação de uma nova rede de saneamento de águas residuais e a colocação de iluminação pública com tecnologia LED. A intervenção incluiu ainda a construção de muros de suporte em betão ciclópico e trabalhos de pavimentação.

O investimento ascendeu a 215.034,25 euros e insere-se numa estratégia municipal de reforço das acessibilidades e modernização de infra-estruturas locais. Segundo a autarquia, o objectivo é melhorar as condições de mobilidade e segurança, especialmente para os residentes e proprietários de terrenos na zona envolvente.

Apesar de se tratar de uma obra de pequena dimensão em termos financeiros, o impacto na vida das pessoas é muito significativo. Para quem vive ao longo da via, esta intervenção representa mais conforto, maior segurança e uma valorização acrescida das suas habitações e do património local. Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Num balanço do investimento realizado, a presidente da autarquia, Sónia Pereira, frisa que “foram muitas as intervenções deste género concretizadas ao longo do mandato. Obras que, somadas, contribuíram para um concelho mais funcional, mais acessível e com melhores condições de vida para todos.”