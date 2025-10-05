Homem abre fogo numa rua de Sydney, Austrália, e fere 20 pessoas

Um homem abriu fogo hoje numa movimentada rua de Sydney, antes de ser detido, anunciou a polícia australiana, dando conta de que 20 pessoas ficaram feridas, a maioria por estilhaços.

O alegado atirador estava a "disparar indiscriminadamente contra veículos que passavam, incluindo veículos da polícia", disse a corporação. "Pode ter havido entre 50 e 100 tiros", disse Stephen Parry, comissário de polícia interino da Nova Gales do Sul.

Duas horas depois, a polícia deteve um homem de 60 anos, suspeito de ser o atirador, num apartamento. Foi levado para o hospital e tratado pelos ferimentos sofridos durante a detenção.

Um homem deu entrada no hospital com um ferimento de bala após o incidente e está em estado "grave", disse a polícia. Outras 19 pessoas foram tratadas por ferimentos causados por estilhaços, incluindo vidro, e várias foram levadas para o hospital.

Os tiroteios são relativamente raros na Austrália. As armas automáticas e semiautomáticas foram proibidas no país desde o tiroteio em massa de 1996 em Port Arthur, na Tasmânia, no qual um atirador solitário matou 35 pessoas.