Campanha de imunização contra o VSR já protegeu 563 bebés e crianças na Madeira

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, acompanhada dos dirigentes da Saúde, marcou hoje presença na Maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça por ocasião do arranque da Campanha de Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para a época 2025-2026. A governante acompanhou o processo de administração do anticorpo monoclonal anti-VSR, que protege os recém-nascidos contra o vírus que é uma das principais causas de bronquiolite e pneumonia em bebés.

A Estratégia Regional, pioneira no país, volta a ser implementada de forma abrangente, após os resultados muito positivos das épocas anteriores. Em nota à imprensa, a responsável pela tutela da Saúde destacou o impacto directo na saúde infantil, referindo que a campanha permitiu uma redução de 55% nas hospitalizações por infecção respiratória aguda a VSR em 2023/2024 e uma redução ainda mais significativa na época 2024/2025, com uma descida de 65% no número de internamentos devido a esta infecção.

Micaela Fonseca de Freitas sublinhou a importância de proteger os bebés logo no início da vida, coincidindo com o arranque da época de circulação do VSR. "O nosso foco é garantir que os bebés estão protegidos o mais rapidamente possível contra este vírus contagioso que, infelizmente, leva muitas crianças à hospitalização", afirmou.

A campanha de imunização contra o VSR, época 2025/2026, iniciou a 16 de Setembro e já permitiu imunizar 563 bebés/crianças, dos quais 58 na maternidade e 505 nos Centros de Saúde da Região.

Em 2024, a estratégia de imunização contra o VSR na RAM mereceu a atribuição do 'Grande Prémio' da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP), na sequência da apresentação de um trabalho sobre o impacto da imunização contra o VSR na Região Autónoma da Madeira, pelos Serviços de Pediatria e de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do SESARAM. O prémio foi atribuído no Congresso anual da SPP, realizado em Outubro, em Vilamoura, e reflecte o reconhecimento nacional dos impactos positivos desta medida implementada de forma pioneira na RAM.

A governante destacou que esta Estratégia Regional, que representa um investimento anual na ordem dos 400 mil euros, é mais um exemplo do empenho do Governo Regional na saúde preventiva e na proteção das crianças madeirenses e porto-santenses.

Locais e grupos-alvo para a imunização VSR:

- Todos os nascidos entre 16 de Setembro 2025 a 31 de Março 2026, devendo ser realizada até à primeira semana de vida (idealmente nas primeiras 24-48 horas), preferencialmente antes da alta hospitalar da maternidade;

- Todos os nascidos entre 1 de Abril 2025 a 15 de Setembro 2025, o mais próximo possível do início da época, priorizando as crianças mais novas (<2 meses) e as crianças com risco acrescido para infecção grave por VSR;

- Todas as crianças com outros factores de risco acrescido para infeção grave por VSR a entrar na primeira ou na segunda época sazonal de infecção por VSR, que ainda não tenham completado 24 meses até ao dia 30 de Setembro de 2025.