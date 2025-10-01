Activista português ainda não foi detido por Israel e barco segue para Gaza

O ativista Miguel Duarte, um dos portugueses a bordo da flotilha humanitária para Gaza, adiantou hoje à noite que a embarcação onde segue ainda não foi intercetada pelas autoridades israelitas e navega em direção ao enclave palestiniano.

A flotilha internacional com destino a Gaza com ajuda humanitária foi hoje intercetada pela Marinha de Israel.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz Sofia Aparício, foram detidas por Israel, após a interceção da embarcação onde seguiam, adiantou à Lusa a dirigente bloquista Joana Mortágua.

Num curto vídeo publicado na rede social Instagram pelas 22:30, Miguel Duarte referiu que a sua embarcação seguia caminho.

Apesar de ainda não ter sido intercetada pela Marinha israelita, o ativista destacou que havia muitos barcos israelitas na envolvência a "atirarem canhões de água" e a fazerem "manobras perigosas" perto dos navios.

"Mas continuamos a cominho de Gaza. Pode ser que sejamos intercetados a qualquer momento, mas até agora ainda não", sublinhou.

A organização da missão, a Flotilla Global Sumud, adiantou numa publicação no Instagram pelas 22:15 que "pelo menos dois barcos desafiaram as instruções dos comandos israelitas para parar e continuaram a navegar, ultrapassando o bloqueio israelita".

"Pensa-se que estão a menos de 60 milhas náuticas [cerca de 111 quilómetros) de Gaza", destacou ainda.

O Governo já garantiu que está a fazer tudo para ter acesso direto o mais rápido possível aos portugueses detidos por Israel que seguiam a bordo da flotilha humanitária para Gaza, o que pode ocorrer na sexta-feira ou no domingo.

O chefe da diplomacia portuguesa apontou também que o primeiro grupo de cidadãos detidos a bordo da flotilha deve chegar a um porto israelita às 08:00 de quinta-feira (06:00 em Lisboa).

Paulo Rangel não especificou qual o porto israelita nem se os portugueses estariam nesse primeiro grupo.

O ministro destacou esperar ainda a confirmação oficial das autoridades israelitas sobre a detenção de portugueses, acrescentando que recebeu a informação por parte do BE.

A flotilha humanitária, composta por cerca de 50 embarcações (incluindo uma com bandeira portuguesa), partiu de Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelita e entregar mantimentos à Faixa de Gaza, iniciativa rejeitada por Telavive que argumenta que a ação é apoiada pelo grupo extremista palestiniano Hamas.

Três portugueses - a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício - integram a Flotilha Global Sumud, que foi intercetada por navios israelitas quando se encontrava a cerca de 80 milhas náuticas de Gaza.