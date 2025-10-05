Activistas portugueses aterraram em Lisboa

Os portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud aterraram hoje cerca das 22:30, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde são aguardados por familiarese e dezenas de apoiantes pró-palestina.

Empunhando bandeiras e lenços da Palestina, os manifestantes trazem cartazes com palavras de ordem como "Libertem a Palestina" e "Obrigado Marina, Sofia, Diogo e Miguel por nos representarem", enquanto aguardam pela saída dos ativistas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estavam detidos, em Israel, desde a noite de quarta para quinta-feira passada, quando as forças israelitas intercetaram as cerca de 50 embarcações da Flotilha Global Sumud, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza.