PTP propõe metro de superfície e afiança ser possível superar a orografia

A candidatura do PTP à Câmara Municipal do Funchal propõe que se construa um metro de superfície como alternativa eficaz à crescente pressão sobre a rede viária da cidade. Raquel Coelho reage às críticas que apontam obstáculos devido à orografia, dizendo tratar-se de uma visão "derrotista e desactualizada".

“A história da Madeira é feita de superações. Construímos levadas em escarpas, prolongámos uma pista de aeroporto sobre o mar, e hoje temos viadutos e túneis que venceram o relevo montanhoso. Por que razão não haveríamos de conseguir construir um metro de superfície?”, questiona a candidata do partido.

A cabeça-de-lista diz que os madeirenses, e os funchalenses em particular, têm sido injustamente subestimados quando se fala em projectos de grande dimensão, como o metro de superfície. “Os cidadãos do Funchal não são menos do que os de Almada, do Porto ou de Vila Nova de Gaia. Merecem ter acesso a um sistema de transporte público eficiente, confortável e seguro. O metro de superfície é essa alternativa”, afirmou a líder da candidatura.

Raquel Coelho reconhece que este é um projecto que ultrapassa as competências da autarquia, pelo que se compromete a liderar a pressão política necessária junto do Governo Regional. Nesse sentido, em caso de eleição, o primeiro passo é pedir um estudo de viabilidade técnico-financeira para a implementação do metro de superfície.

“Estamos cansados de políticos que só pensam no imediato, em mudar passadeiras ou arranjar passeios. O Funchal precisa de uma visão de futuro, de soluções transformadoras para os próximos 20 a 30 anos. E a mobilidade é central nesse caminho", aponta Raquel Coelho.

O PTP evocou ainda exemplos de engenharia de superação por todo o país, como o metro de Santa Apolónia, que enfrentou obstáculos técnicos graves durante a construção, mas foi concluído com sucesso e hoje serve milhares de cidadãos diariamente. "Nada é impossível quando há vontade política. É isso que queremos trazer: coragem para fazer diferente e melhor pela Madeira", terminou.

