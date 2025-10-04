PTP critica "demagogia e falsas promessas" do PSD na habitação

O PTP denunciou, hoje, o estado de degradação das habitações no bairro de Santa Maria Maior e acusou o Governo Regional e a Câmara Municipal de inacção face à crise habitacional. Raquel Coelho afirma que "o PSD prometeu mundos e fundos em matéria de habitação. Falaram em centenas de fogos novos e licenciamentos em cinco dias. Nada disso foi concretizado".

A candidata aponta que o único projeto destacado, a construção de 33 fogos na Nazaré, "já havia sido iniciado na vereação anterior". Para o PTP, esta situação demonstra uma estratégia de “demagogia eleitoral”, alertando que o problema da habitação é estrutural e deve ser prioritariamente resolvido pelo Governo Regional.

Por outro lado, a candidata à Câmara Municipal do Funchal lançou críticas aos investimentos com “pouca ou nenhuma utilidade para a população”, por parte do Governo Regional. Em causa estão obras como a do campo de golfe da Ponta do Pargo e a Casa da Música, cujo custo ronda os 40 milhões de euros. “Com esse valor, seria possível construir um verdadeiro parque habitacional público com rendas acessíveis e sustentabilidade a longo prazo”, defendeu.

O PTP destacou ainda que, no bairro de Santa Maria Maior, as rendas são de cerca de 50 euros, mas "esses valores não são suficientes para garantir a manutenção das infra-estruturas, o que tem levado à degradação dos imóveis e à saída progressiva dos moradores".

O partido dá conta das preocupações dos moradores, que abordam a possibilidade de desocupação das casas por parte da autarquia para dar lugar a empreendimentos que não contemplam habitação social.

“É urgente que a Câmara Municipal do Funchal faça um levantamento do seu património imobiliário, para que se possa planear uma estratégia séria de reabilitação e construção, dentro das possibilidades do município”, acrescentou a porta-voz, sublinhando que "os 150 milhões de euros de orçamento municipal não são suficientes para resolver o problema da habitação sem o apoio do Governo Regional".

O PTP defende ainda a necessidade de uma política pedagógica junto dos moradores, incentivando a conservação dos imóveis, em articulação com os serviços municipais.