Lukashenko afirma que a resposta a possível um ataque da NATO seria imediata

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, advertiu que haverá uma resposta imediata a um possível ataque da NATO, depois de levantada a possibilidade de abater drones e aviões de combate russos após a violação do espaço aéreo de alguns parceiros.

"A resposta será imediata, isto não é uma guerra na Ucrânia", afirmou em declarações à imprensa, segundo a agência estatal Belta, citada pela Europa Press. "Na hora da verdade, o que abaterão e como? Abaterão aviões bielorrussos no nosso território?", questionou.

Lukashenko contou que costuma voar até Belovezhskaya Pushcha, na fronteira com a Polónia, e questionou se a NATO seria capaz de "abater o helicóptero do presidente ou algum helicóptero de escolta militar".

Nesse sentido, o Presidente bielorrusso assegurou que a última posição da NATO é "preocupante", uma vez que é "praticamente" uma declaração de ataque. "É suposto ficarmos sentados? É por isso que estas declarações são tão ousadas (...) Que tentem", referiu.

"Bem, teremos de, Deus nos livre, claro, lutar, como dizem na Rússia, com todas as nossas forças", afirmou.

Esta semana, a NATO prometeu responder de forma "firme" às ações "imprudentes" que a Rússia cometeu nos últimos dias, em relação à violação de espaços aéreos, incluindo o polaco com uma dezena de drones, ou o da Estónia, onde três caças russos Mig-31 sobrevoaram o seu território durante 12 minutos.