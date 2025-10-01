Flotilha acusa Israel de intimidação e afirma que vai continuar

A organização da flotilha de barcos que se dirige a Gaza com ajuda humanitária acusou hoje "navios militares israelitas" de alegadas "táticas de intimidação", anunciando que irá continuar a sua viagem.

Segundo os organizadores, a flotilha encontrava-se às 05:30 TMG (06:30 em Lisboa) no Mediterrâneo, a norte da costa egípcia e a aproximar-se da marca das 120 milhas náuticas do território palestiniano, ou aproximadamente 220 quilómetros.

"Nas primeiras horas desta manhã, as forças navais de ocupação israelitas lançaram uma operação de intimidação" contra a flotilha 'Global Sumud' ("sumud" significa "resiliência" em árabe), acusaram em comunicado.

Um dos principais navios da flotilha, o 'Alma', foi "agressivamente cercado por um navio de guerra israelita durante vários minutos", descreveu a organização no comunicado.

Durante o incidente, as comunicações foram "remotamente desativadas" e o capitão "teve de fazer uma manobra repentina para evitar uma colisão frontal" com uma embarcação.

"Pouco depois, a mesma embarcação atacou o 'Sirius', repetindo as mesmas manobras de intimidação durante um longo período antes de partir", explicaram os organizadores da 'Global Sumud'.

A flotilha 'Global Sumud', que se descreve como uma "missão pacífica e não violenta", é composta por aproximadamente 45 barcos com centenas de ativistas pró-palestinianos -- incluindo três portugueses - de mais de 40 países, que transportam leite para bebés, alimentos e assistência médica.

Além da coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Dofia Aparício e o ativista Miguel Duarte, participam na flotilha nomes como o neto de Nelson Mandela, o antigo deputado sul-africano Mandla Mandela, a ativista sueca Greta Thunberg, a eurodeputada franco-palestiniana Rima Hassan e a ex-presidente da Câmara de Barcelona Ada Colau.

A ação visa "romper o bloqueio de Gaza" e prestar "ajuda humanitária a uma população sitiada que enfrenta a fome e o genocídio".

Em declarações à agência de notícias francesa AFP, a deputada francesa do partido de esquerda radical LFI, Marie Mesmeur, que está a bordo do 'Sirius', disse ter visto pelo menos duas embarcações não identificadas, uma das quais estava "muito, muito próxima".

Segundo a mesma fonte, havia também "um barco de intervenção militar com uma enorme luz apontada" para o 'Sirius e, ao mesmo tempo, "as comunicações de radar e internet" foram cortadas.

Noutro comunicado, publicado nas redes sociais cerca das 05:00 TMG (06:00 em Lisboa), a organização afirmava estar "vigilante ao entrar na área onde as flotilhas anteriores tinham sido intercetadas ou atacadas", referindo-se às interceções dos veleiros 'Madleen' e 'Handala' em junho e julho.

A flotilha indicou ainda estar a continuar a sua viagem "sem se deixar abater pelas ameaças israelitas".