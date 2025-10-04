Dormidas em Câmara de Lobos crescem 64% e atraem investimento turístico

Na continuação do seu primeiro e último discurso no Dia do Concelho, Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, destacou o crescimento do turismo como vector de desenvolvimento económico e revitalização urbana.

Entre 2018 e 2022, as dormidas no concelho aumentaram 64% e a capacidade de alojamento cresceu 32%, atingindo em 2023 mais de 250 mil dormidas e 1 086 camas. Este crescimento resultou da estratégia municipal que transformou a baixa da cidade, então sem hotéis, em destino atractivo para visitantes e investidores.

Foram inaugurados dois hotéis emblemáticos: o Pestana Churchill Bay, em 2019, com 57 quartos e cerca de 40 empregos directos, e o Pestana Fisherman Village, em 2021, com 42 quartos, integrado na malha histórica e com impacto positivo na restauração local.

A aposta na concentração da restauração fora dos hotéis reforçou o comércio de proximidade e a vivência pedonal do centro histórico. Em 2024, foi aprovado o regulamento da Taxa Turística de dormida, aplicada desde 2025, com receitas destinadas à manutenção do espaço público, valorização paisagística e promoção do destino.

Sónia Pereira concluiu que esta visão estratégica consolidou Câmara de Lobos como destino turístico emergente, com alojamento qualificado, centro histórico revitalizado e experiências culturais e comerciais fortalecidas.