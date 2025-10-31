Realidade aumentada, robótica social e emoções humanas encerram o MadIT 2025

O Madeira Innovation Talks 2025 encerrou com uma conferência conduzida por Paulo Menezes, investigador da Universidade de Coimbra, que levou o público numa viagem pelo cruzamento entre realidade aumentada, robótica social, emoções humanas e sustentabilidade, segundo consta na nota de imprensa.

O investigador recordou um episódio marcante. Durante uma demonstração de realidade aumentada, um participante deu 'dois passos atrás' diante de um penhasco virtual. “Ele disse: ‘eu sei que é virtual… mas o corpo não deixou.’”

De acordo com a nota, a partir desse momento, Menezes passou a estudar a computa­ção afectiva, a medição de ritmo cardíaco, respiração e resposta galvânica, para compreender como o virtual influencia o real.

Essa abordagem levou ao desenvolvimento de aplicações terapêuticas de realidade virtual e aumentada, utilizadas em tratamentos de fobias específicas, gestão da dor (como no caso de queimaduras, induzindo sensação de frio) e preparação cirúrgica com ambientes de mindfulness. “A regra é simples: nada de sobre-exposição, a tecnologia dá o estímulo, o terapeuta conduz”, sublinhou.

No campo dos robôs sociais, concebidos para interagir de forma empática com pessoas, a equipa de Menezes ensina as máquinas a detectar a origem da voz, fazer contacto ocular, ler expressões faciais e adaptar o tom de voz ao estado emocional do interlocutor.

“Se a pessoa está tensa, o robô deve abrandar e repetir; se está tranquila, pode avançar”, explicou, acrescentando que “elogios automáticos não chegam, o robô tem de saber se o exercício foi realmente bem feito”.

Já na indústria, o investigador destacou o papel dos robôs colaborativos (cobots), que trabalham lado a lado com humanos. Para aumentar a eficiência sem comprometer a segurança, a sua equipa desenvolveu um sistema inspirado no comportamento humano: “Se o robô deteta que o operador está atento, mantém a velocidade; se percebe distração, entra em modo defensivo.”

O objectivo final foi "melhorar a qualidade de vida através da tecnologia. Entre as soluções criadas pela sua equipa estão programas de reabilitação pós-AVC com jogos, bicicletas estáticas que simulam percursos em realidade virtual para combater o sedentarismo e plataformas online de treino emocional para escolas e ambientes laborais."