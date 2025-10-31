Conceito de baterias auto-recarregáveis apresentado no MadIT 2025

O ciclo da tarde do Madeira Innovation Talks 2025 (MadIT'25) arrancou com o discurso da engenheira e investigadora, Helena Braga, que abordou o tema das baterias auto-recarregáveis e o trabalho desenvolvido ao longo da sua carreira na área dos materiais e electrólitos sólidos.

Segundo a nota de imprensa, a engenheira explicou que "as investigações iniciadas em Los Alamos (EUA) e, mais tarde, em colaboração com o Prémio Nobel da Química John B. Goodenough, permitiram demonstrar que eletrólitos vítreos aumentam significativamente a condutividade das baterias.

Durante a conferência, Helena Braga apresentou o conceito das baterias auto-recarregáveis, que assenta na utilização de materiais capazes de organizar espontaneamente cargas elétricas, o que permite gerar energia eléctrica sem necessidade de um input externo imediato. "É isso que permite, durante um período, aumentar a diferença de potencial e 'auto-carregar' a bateria", lê-se no comunicado de imprensa.

A investigadora destacou que o estado sólido reduz o risco e abre espaço a novos mecanismos de armazenamento. Sublinhou ainda que, apesar dos desafios tecnológicos e regulatórios, a introdução de produtos baseados nesta tecnologia poderá ocorrer já em 2026.

A nota acrescenta, também, que "o recado final aos estudantes foi de resiliência e método", com a engenheira afirmando, "Não deixem a entropia ganhar. Estudem, perguntem, desafiem. A ciência não é linear."

O evento integra o ciclo de conferências do MadIT’25, que pretende promover a partilha de conhecimento e o debate sobre inovação tecnológica e científica.