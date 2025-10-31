Cláudia Perestrelo promete oposição “construtiva e firme” em Santana

A vereadora única do PSD eleita por Santana, Cláudia Perestrelo, quando questionada sobre as críticas do presidente da Câmara ao Governo Regional, preferiu não comentar, mas garantiu independência: “Se for preciso, terei posturas disruptivas em relação ao poder regional, sempre que isso se justificar na defesa dos interesses da população.”

Sobre o campo de golfe no Faial, a autarca social-democrata considerou que “qualquer investimento que crie emprego e riqueza é bem-vindo”, mas advertiu que “esses grandes projectos têm de envolver a auscultação local e municipal”. “Decisões unilaterais não são bem-vindas em parte alguma”, rematou.

À margem da cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos municipais de Santana, Cláudia Perestrelo afirmou que o mandato que agora inicia “pretende marcar pelo serviço”. “Estar no poder ou na oposição são formas diferentes de servir a população”, sublinhou, acrescentando que o seu papel será “fiscalizar, denunciar, criticar o que não estiver bem, mas também acompanhar de forma positiva e construtiva tudo o que for em prol do bem comum”.

A autarca defendeu ainda um mandato assente na “cooperação institucional, sem recados, sem mal-estar e sem azia”, frisando que o que deve mover os eleitos “é o zelo pelo bem comum”.