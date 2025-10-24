Madeirenses destacam-se na estreia nacional da época 2025/26 de esgrima

A esgrima madeirense "teve um excelente arranque" na nova época desportiva 2025/26 com a participação de cinco jovens atletas na prova nacional de iniciados e cadetes em florete, integrada no Circuito Nacional Juvenil 1, que decorreu em Anadia a 18 e 19 de Outubro.

"A competição, que marcou a primeira incursão dos madeirenses nas provas nacionais desta temporada, contou com esgrimistas do CS Marítimo e do CDR Santanense. A prestação da comitiva madeirense foi de grande destaque, com quatro atletas a alcançarem os quadros de 8 e dois deles a subirem ao pódio", indica nota à imprensa.

Entre os destaques, Ivo Jesus (CDR Santanense) conquistou a medalha de ouro na categoria de iniciados masculinos, enquanto Joana Catanho (CS Marítimo) garantiu a medalha de bronze na prova feminina de iniciados.

Também chegaram aos quadros de 8 os atletas Francisco Pedro (CDRS), Bia Gouveia (CSM) e os já medalhados Joana Catanho e Ivo Jesus, "demonstrando o potencial da nova geração de esgrimistas da Região Autónoma da Madeira".

E concluiu: "Esta primeira prova oficial da época deixou boas indicações para o futuro da modalidade na Madeira, com os clubes e atletas a prometerem continuar a evoluir nas próximas etapas do circuito nacional".