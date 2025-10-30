Associação Madeirense para Socorro no Mar recebe embarcação de alta velocidade da GNR

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS) passa a contar com uma embarcação semirrígida de alta velocidade, cedida pela GNR, e recuperada pela associação num investimento de cerca de 60 mil euros, indicou hoje o presidente do SANAS.

"Esta embarcação é uma embarcação de apoio a determinadas atividades, por exemplo, apoio a atividades desportivas, apoio a debelar incêndios no mar, transporte de tripulações para outras embarcações. Portanto, é uma plataforma multisserviços diferente daquelas embarcações que nós neste momento temos ao serviço", explicou Frederico Rezende, em declarações aos jornalistas na cerimónia de entrega do barco, no Funchal.

A lancha estava ao serviço da GNR, na Madeira, e tinha características de utilização diferente das que tem atualmente, indicou o responsável do SANAS, referindo que "foi completamente desmanchada e a sua estrutura completamente reforçada".

"Tivemos que comprar motores novos, porque os outros motores não estavam em condições de poderem ser utilizados, e depois fizemos aquilo que fazemos a todas as embarcações, apetrechámos a embarcação com todos os elementos e os meios de navegação que nós necessitamos", apontou.

O SANAS tem atualmente mais de 20 embarcações, das quais aproximadamente "12 ou 13" estão operacionais, segundo Frederico Rezende.

Por sua vez, o comandante da GNR da Madeira, Marco Nunes, indicou que a lancha esteve ao serviço da Guarda Nacional Republicana na Madeira durante alguns anos, após ter sido apreendida no Algarve no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga.

Entretanto, a GNR substituiu a embarcação por uma mais moderna e foi decidido cedê-la ao SANAS.