Madeira representada em congresso Internacional de Arqueologia Subaquática na Bélgica

O Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea - Associação CEAM participou, em representação da Região Autónoma da Madeira, no 8º Congresso Internacional de Arqueologia Subaquática, que decorreu na passada semana, na cidade belga de Oostende.

Este evento é considerado o maior congresso de Arqueologia Subaquática do mundo, reunindo especialistas de todo o mundo que se dedicam ao estudo do Património Cultural Subaquático.

O congresso esteve dividido em 17 sessões temáticas, onde foram apresentadas 309 comunicações, de cerca de 40 países de todos os continentes, com uma audiência de cerca de 1.500 visitantes ao longo dos 5 dias do evento.

O CEAM submeteu ao congresso três trabalhos (um poster, uma comunicação individual e uma comunicação partilhada, que foram aceites), com o objectivo de "mostrar a outros especialistas o resultado dos projectos arqueológicos subaquáticos realizados na Madeira, nos últimos anos".

As comunicações relacionadas com a Madeira, inseriam-se na temática do Turismo Sustentável, fruto de projectos da responsabilidade da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura (SRTAC) e das respectivas Direção Regional de Cultura (DRC) e da Direcção Regional de Turismo (DRT), bem como de projectos encabeçados pela Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM).

As comunicações propostas, pela Madeira no IKUWA, foram resultado do trabalho científico conjunto entre o CEAM, o CHAM - Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores e do Centro de Investigação Naval da Escola Naval (CINAV). Estes trabalhos tiveram a responsabilidade científica de José António Bettencourt, actual diretor do Centro Nacional de Arqueologia Subaquática de Portugal (CNANS) e a participação de Augusto Salgado, actual diretor do Museu Nacional de Marinha de Portugal e do investigador madeirense Marco Freitas, do CEAM.

Embora os investigadores do CEAM não tenham estado presentes no evento, por indisponibilidade financeira, os trabalhos em causa puderam ser apresentados no evento através de parceiros.

Associação CEAM destaca ainda que os trabalhos apresentados pela Madeira no IKUWA 8 foram "amplamente elogiados pelos presentes", surgindo a hipótese de sinergias para trabalhos futuros, nomeadamente no afamado naufrágio do 'Slot Ter Hooge', localizado na costa Norte do Porto Santo ou nos naufrágios localizados na baía do Funchal.