Falso alarme de incêndio mobilizou meios ao Transval

Um alerta para uma coluna de fumo na Travessa do Transval, na Boa Nova, ontem à noite, pelas 21h30, mobilizou três corporações de bombeiros.

Contudo, quando chegaram ao local, verificaram que se tratava de um churrasco.

Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.