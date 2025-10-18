 DNOTICIAS.PT
Falso alarme de incêndio mobilizou meios ao Transval

Um alerta para uma coluna de fumo na Travessa do Transval, na Boa Nova, ontem à noite, pelas 21h30, mobilizou três corporações de bombeiros. 

Contudo, quando chegaram ao local, verificaram que se tratava de um churrasco. 

Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. 

