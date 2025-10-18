Falso alarme de incêndio mobilizou meios ao Transval
Um alerta para uma coluna de fumo na Travessa do Transval, na Boa Nova, ontem à noite, pelas 21h30, mobilizou três corporações de bombeiros.
Contudo, quando chegaram ao local, verificaram que se tratava de um churrasco.
Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo