Panela esquecida ao lume mobilizou bombeiros do Funchal

Uma suspeita de incêndio no Beco Pedro Lopes, em Santa Maria Maior, mobilizou esta madrugada para o local 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Quando os elementos chegaram à habitação verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume e fizeram a ventilação do espaço.

Para o local foram mobilizadas duas viaturas de combate a incêndio, uma pesada e uma ligeira e uma ambulância que não chegou a ser utilizada a dada a inexistência de feridos.