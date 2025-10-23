Panela esquecida ao lume mobilizou bombeiros do Funchal
Uma suspeita de incêndio no Beco Pedro Lopes, em Santa Maria Maior, mobilizou esta madrugada para o local 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Quando os elementos chegaram à habitação verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume e fizeram a ventilação do espaço.
Para o local foram mobilizadas duas viaturas de combate a incêndio, uma pesada e uma ligeira e uma ambulância que não chegou a ser utilizada a dada a inexistência de feridos.
