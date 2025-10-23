Sánchez diz que Espanha cumpre com a NATO e que Trump sabe disso

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse hoje que Espanha cumpre com as obrigações que tem perante a NATO e que o Presidente dos EUA, Donald Trump, sabe disso.

"Somos um país confiável, somos um país que cumpre com os seus compromissos", afirmou Pedro Sánchez, em Bruxelas, em resposta a perguntas dos jornalistas quando chegou à reunião do Conselho Europeu.

Sánchez acrescentou que "o presidente Trump sabe" que Espanha está a respeitar as "obrigações e capacidades atuais" perante a NATO (ou Aliança Atlântica, de cooperação em defesa e segurança de países da Europa e da América do Norte).

O primeiro-ministro lembrou ainda -- e sublinhou que Trump também sabe disso - que quando assumiu a chefia do Governo de Espanha, em 2018, o país só dedicava 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa, apesar de ter assumido em 2014, perante a Aliança Atlântica, que gastaria 2%, num momento em que o Partido Popular (PP, direita) chefiava o executivo.

Espanha chegou este ano aos 2% do PIB dedicado à defesa e o Governo liderado pelos socialistas disse que só aumentará essa percentagem até 2,1%, argumentando que é suficiente para responder às capacidades com que se comprometeu perante a NATO e que chegar aos 5%, como pede a Aliança Atlântica, obrigaria a cortes nas políticas sociais.

Donald Trump instou na quarta-feira o secretário-geral da NATO a abordar Espanha, que acusou de não ser um "jogador de equipa" na Aliança Atlântica, para assegurar que acompanha os restantes aliados no investimento em Defesa.

Em declarações na Sala Oval da Casa Branca ao lado do líder da NATO, Trump disse que Mark Rutte "terá de falar com Espanha", manifestando confiança de que "pode resolver facilmente" a questão do compromisso de Espanha com a Aliança.

O governo espanhol negociou na última cimeira da NATO, em junho, uma exceção na aplicação de 5% do PIB às despesas de Defesa, a que todos os outros aliados se comprometeram, e tem por isso sido alvo de críticas repetidas de Trump.

Depois de já ter sugerido a expulsão de Espanha da NATO e de, na semana passada, ameaçar o país com retaliações comerciais, incluindo tarifas alfandegárias, Trump afirmou na quarta-feira que há "uma ótima relação" com todos os aliados, "com exceção de Espanha".

"Todos os outros estão 100% empenhados", acrescentou Trump.