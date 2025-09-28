Famalicão 'assalta' quinto lugar, Braga recebe Nacional

O Famalicão pode subir hoje ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, se vencer em casa o Rio Ave na sétima jornada, enquanto o Sporting de Braga recebe o Nacional em busca de voltar aos triunfos.

A derrota do Gil Vicente, que é quinto com 13 pontos, em casa do Benfica (2-1), na sexta-feira, abriu a porta à ultrapassagem pelo vizinho do Minho, que soma 11 e pode colocar-se em lugar de acesso às competições europeias.

Do outro lado, estará o Rio Ave, 17.º e penúltimo, com quatro pontos, à procura de se afastar dos lugares de descida, ainda sem vencer nesta edição do campeonato.

Antes dessa partida, aprazada para as 20:30 em Vila Nova de Famalicão, o Sporting de Braga acolhe o Nacional numa fase em que não vence para a I Liga há quatro partidas, somando nesse período três empates e uma derrota.

Dias depois de vencer o Feyenoord (1-0) na abertura da fase de liga da Liga Europa, a formação orientada por Carlos Vicens quer recuperar terreno na luta pelos primeiros lugares do campeonato, tendo pela frente outra equipa 'aflita'.

Os madeirenses vêm de duas derrotas seguidas e somam também quatro pontos.

A primeira partida do dia opõe, pelas 15:30, o Alverca, outra equipa com quatro pontos, ao Vitória de Guimarães, outra equipa do Minho em busca de se aproximar dos primeiros postos, com os vitorianos em oitavo, com oito pontos.

Na segunda-feira, o FC Porto tenta responder ao triunfo do Sporting em casa do Estoril Praia (1-0), em busca de manter-se isolado na liderança, visitando o Arouca pelas 20:00.

Programa da sétima jornada:

- Sexta-feira, 26 set:

Benfica - Gil Vicente, 2-1

- Sábado, 27 set:

Moreirense - Casa Pia, 2-1

Santa Clara - Tondela, 1-2

Estrela da Amadora - AVS, 3-0

Estoril Praia - Sporting, 0-1

- Domingo, 28 set:

Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30.

Sporting de Braga - Nacional, 18:00.

Famalicão - Rio Ave, 20:30.

- Segunda-feira, 29 set:

Arouca - FC Porto, 20:00.