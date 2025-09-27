Sporting tenta colar-se ao líder FC Porto na curta viagem ao Estoril
O Sporting procura hoje colar-se, provisoriamente, ao FC Porto no topo da I Liga de futebol, na curta viagem ao campo do Estoril, e manter um ponto de vantagem sobre o Benfica, na sétima jornada.
Um triunfo na casa do 12.º classificado, que será o terceiro seguido na prova, deixa os bicampeões nacionais com 18 pontos e provisoriamente em igualdade com o líder FC Porto, que só entra em campo na segunda-feira, no campo do Arouca, no fecho da ronda.
Na sexta-feira, no arranque da jornada, o Sporting caiu para terceiro e foi à condição ultrapassado pelo Benfica, que recebeu e bateu o Gil Vicente, por 2-1, e passou a somar 17 pontos, mais dois que os 'leões'
O Estoril-Sporting está agendado para as 20:30 e é o quarto e último jogo do dia, já depois de Moreirense Casa Pia (15:30), Santa Clara-Tondela (16:30) e Estrela da Amadora-AVS (18:00).
Na Reboleira, Luís Silva será o treinador interino na formação da casa, depois do despedimento de José Faria, enquanto o AVS vai estrear o técnico João Pedro Sousa, que rendeu o demitido José Mota.
Programa da sétima jornada:
- Sexta-feira, 26 set:
Benfica - Gil Vicente, 2-1
- Sábado, 27 set:
Moreirense - Casa Pia, 15:30
Santa Clara - Tondela, 16:30
Estrela da Amadora - AVS, 18:00
Estoril Praia - Sporting, 20:30
- Domingo, 28 set:
Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30
Sporting de Braga - Nacional, 18:00
Famalicão - Rio Ave, 20:30
- Segunda-feira, 29 set:
Arouca - FC Porto, 20:00