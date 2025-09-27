 DNOTICIAS.PT
Desporto

Sporting tenta colar-se ao líder FC Porto na curta viagem ao Estoril

Foto EPA

O Sporting procura hoje colar-se, provisoriamente, ao FC Porto no topo da I Liga de futebol, na curta viagem ao campo do Estoril, e manter um ponto de vantagem sobre o Benfica, na sétima jornada.

Um triunfo na casa do 12.º classificado, que será o terceiro seguido na prova, deixa os bicampeões nacionais com 18 pontos e provisoriamente em igualdade com o líder FC Porto, que só entra em campo na segunda-feira, no campo do Arouca, no fecho da ronda.

Na sexta-feira, no arranque da jornada, o Sporting caiu para terceiro e foi à condição ultrapassado pelo Benfica, que recebeu e bateu o Gil Vicente, por 2-1, e passou a somar 17 pontos, mais dois que os 'leões'

O Estoril-Sporting está agendado para as 20:30 e é o quarto e último jogo do dia, já depois de Moreirense Casa Pia (15:30), Santa Clara-Tondela (16:30) e Estrela da Amadora-AVS (18:00).

Na Reboleira, Luís Silva será o treinador interino na formação da casa, depois do despedimento de José Faria, enquanto o AVS vai estrear o técnico João Pedro Sousa, que rendeu o demitido José Mota.

Programa da sétima jornada:

- Sexta-feira, 26 set:

Benfica - Gil Vicente, 2-1

- Sábado, 27 set:

Moreirense - Casa Pia, 15:30

Santa Clara - Tondela, 16:30

Estrela da Amadora - AVS, 18:00

Estoril Praia - Sporting, 20:30

- Domingo, 28 set:

Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting de Braga - Nacional, 18:00

Famalicão - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 29 set:

Arouca - FC Porto, 20:00

