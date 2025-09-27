Sporting iguala provisoriamente líder FC Porto com triunfo no Estoril

O Sporting igualou hoje, provisoriamente, o líder FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Estoril Praia por 1-0, em encontro da sétima jornada.

O avançado colombiano Luis Suárez marcou, aos 12 minutos, o único tento dos 'leões', que somaram o sexto triunfo e o quarto fora, em quatro jogos.

A formação 'leonina' igualou os 18 pontos do FC Porto, que na segunda-feira jogam em Arouca e já venceu em Alvalade (2-1), enquanto o Estoril Praia manteve-se com cinco pontos, caindo para 13.º.