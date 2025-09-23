Cláudia defende revisão do PDM e maior rigor na gestão de resíduos

A candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, defendeu esta manhã a necessidade de rever o Plano Director Municipal (PDM), sublinhando que esse é um passo essencial para definir com clareza onde podem ser feitos novos empreendimentos e investimentos.

“O PDM tem de ser revisto. Só assim teremos um instrumento actualizado, capaz de responder aos desafios do concelho e de criar condições para atrair investimento e fixar população. É preciso saber exactamente onde podemos crescer e onde devemos preservar, garantindo equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade”, afirmou.

Sobre o saneamento, a candidata social-democrata assegurou que é preciso chamar responsabilidades à mesa a ARM. “Temos de exigir uma gestão mais eficaz à ARM, a entidade gestora. Na água o serviço tem funcionado, mas na gestão dos resíduos é preciso muito mais rigor. A situação do lixo causa incómodo, prejudica a imagem do concelho e afeta a qualidade de vida da população”.

Cláudia Perestrelo garantiu ainda que, se for necessário, está disponível para avançar com alterações ao contrato de concessão, caso vença as eleições. “Não podemos ficar de braços cruzados. Se for preciso rever o contrato para defender os interesses de Santana, faremos essa exigência. O concelho precisa de soluções e não de desculpas”.