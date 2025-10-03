2,2 milhões de visualizações ao conteúdo publicado pelo Dançando com a Diferença

A companhia Dançando com a Diferença deu conta, hoje, de que um conteúdo publicado na sua página de Instagram já alcançou mais de 2,2 milhões de visualizações em apenas alguns dias. Trata-se de um registo de uma aula no Estúdio da companhia, participada por professores da Lituânia, Polónia e Madeira, no âmbito do projecto Conexões Criativas, integrado no programa Erasmus +.

Créditos: Claudia Caires

Segundo Henrique Amoedo, Diretor Artístico da Dançando com a Diferença, “este resultado mostra que a arte produzida na Madeira tem impacto global e pode dialogar com públicos muito diversos”.